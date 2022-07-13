Konyaspor'dan flaş hamle: Pato!

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan Konyaspor, gözünü transfere dikti. Yeşil-beyazlı kulüple ilgili olarak İtalya'dan flaş bir haber gündeme geldi; Alexandre Pato...



İtalyan basınında yer alan haberde; Konyaspor'un, Brezilyalı futbolcu ile transfer görüşmesi yaptığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun, kariyerindeki bir sonraki durağı bulduğu ifade edildi.



Şu anda Orlando City formasını giyen Pato, çıktığı 20 maçta 4 gol attı. 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde; Milan, Chelsea, Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.





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