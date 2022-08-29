Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'dan paylaşım geldi.
Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor'un Fenerbahçe'ye bu göndermesi, maç sonunda sosyal medyada çok konuşuldu.
Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor'un Fenerbahçe'ye bu göndermesi, maç sonunda sosyal medyada çok konuşuldu.
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