Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Konyaspor'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası sarı-lacivertlilere gönderme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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29 Ağustos 2022 21:39
Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'dan paylaşım geldi.

Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor'un Fenerbahçe'ye bu göndermesi, maç sonunda sosyal medyada çok konuşuldu.



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