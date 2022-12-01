Konyaspor'dan Bosna'ya futbol üssü

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor, dostluk maçında Bosna- Hersek'in köklü takımlarından Zeljeznicar ile önceki gün karşı karşıya geldi.



Bosna-Hersek'te oynanan karşılaşmadan İkpeazu ve Pavicic'in golleriyle 2-1 galip ayrılan Anadolu Kartalı'nda Başkan Fatih Özgökçen, camiaya müjdeli bir haber verdi. Boşnak futbolcuların takıma olumlu katkı sağladığını vurgulayan Başkan Özgökçen, bu noktada protokol imzalayacaklarını açıkladı.



BOSNA'DAN TRANSFERLER SÜRECEK



Fatih Özgökçen, Bosna- Hersek'te transfer üssü kuracaklarını vurgulayıp, "Birkaç tane oyuncu için benim gözlemlerim oldu. Scout ekibimiz de karşılaşmayı izledi. Hocalarımızın görüşü olacaktır. Ona göre bir değerlendirme olabilir. Bundan sonra devam edecek. Bu sadece bir karşılaşmayla kalmayacak. Bir protokol imzalıyoruz. O protokol çerçevesinde büyük adımlar atacağız. Bize gelen Boşnak futbolcular gayet uyumlu ve bize verim sağlıyor. İnşallah bunu devam ettirme gayreti içinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu.



4 İSİM TOPUN AĞZINDA!



Konyaspor'da sezon başında gönderilmesi planlanan Amilton ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. Brezilyalı kanat oyuncusu, skora katkı sağlayamayıp hayal kırıklığı yaşattı. Ayrıca yine çok şeyler beklenen ancak ilk 14 haftada verim alınamayan Paz, Muric ve Pavicic gibi isimlerin de geleceğinin Antalya kampından sonra netleşeceği bildirildi.





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