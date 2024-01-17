Konyaspor'dan ayrılan Calvo, Meksika'ya gitti

Konyaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feseden Francisco Calvo'nun yeni adresi belli oldu.



31 yaşındaki Kosta Rikalı savunma oyuncusu, Meksika ligi takımlarından FC Juarez ile resmi sözleşme imzaladı.



BEŞİKTAŞ'LA ADI ANILIYORDU



Tecrübeli savunma oyuncusunun ismi uzun süredir Beşiktaş ile de anılıyordu.



KONYASPOR PERFORMANSI



2022 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Calvo, Yeşil-beyazlı ekiple 4 gol kaydetti.



