Konyaspor'dan ayrılan Calvo, Meksika'ya gitti

Konyaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feseden Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Konyaspor'dan ayrılan Calvo, Meksika'ya gitti
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17 Ocak 2024 10:43
Konyaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feseden Francisco Calvo'nun yeni adresi belli oldu. 

31 yaşındaki Kosta Rikalı savunma oyuncusu, Meksika ligi takımlarından FC Juarez ile resmi sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'LA ADI ANILIYORDU 

Tecrübeli savunma oyuncusunun ismi uzun süredir Beşiktaş ile de anılıyordu.

KONYASPOR PERFORMANSI 

2022 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Calvo, Yeşil-beyazlı ekiple 4 gol kaydetti.

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