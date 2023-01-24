Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımın yıldız oyuncularından Amir Hadziahmetovic hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması
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24 Ocak 2023 00:57
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 1-0 mağlup ayrıldıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın yıldız orta saha oyuncularından Amir Hadziahmetovic hakkında çıkan haberleri değerlendiren Özgökçen, "Bizim istediğimiz rakam Amir Hadziahmetovic için teklif edilmedi. Transferine şu an izin vermeyiz. İstediğimiz rakam verilirse, transfer olabilir. Eğer böyle bir gelişme olursa da bizden duyarsınız.  Amir'in evini değiştirme kararı aldığı gibi haberler doğrul değil." dedi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 23 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, bu maçlarda 6 gol 2 asist kaydetti.
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