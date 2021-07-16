Konyaspor'dan Abdülkerim için transfer açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Abdülkerim Bardakcı için transfer açıklaması yaptı.

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Konyaspor'dan Abdülkerim için transfer açıklaması
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16 Temmuz 2021 12:59
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray ve Beşiktaş'ın nabız yokladığı Abdülkerim Bardakcı hakkında konuştu.

Abdülkerim Bardakcı'nın takım için önemini vurgulayan Başkan Fatih Özgökçen, "Takımımızdaki tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Abdülkerim Bardakcı için şu anda bize ulaşmış resmi bir teklif yok, kendisini bir yere göndermeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Özellikle geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelse de henüz yeşil-beyazlı kulübe ulaşan bir teklif bulunmuyor.

Kaynak: Yeni Meram


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