Galatasaray ile anlaşan Abdülkerim Bardakcı için kulübü Konyaspor'dan paylaşım geldi.
Yeşil beyazlı ekip, kaptanına sosyal medya hesabından veda etti.
Yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun Kaptan" ifadeleri kullanıldı.
İşte Konyaspor'un paylaşımı:
Yeşil beyazlı ekip, kaptanına sosyal medya hesabından veda etti.
Yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun Kaptan" ifadeleri kullanıldı.
İşte Konyaspor'un paylaşımı:
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'ya veda: "Yolun açık olsun Kaptan" pic.twitter.com/j22OVQ6cGS
— Sporx (@sporx) June 25, 2022