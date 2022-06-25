Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'ya veda!

Konyaspor, Galatasaray ile anlaşan Abdülkerim Bardakcı'ya sosyal medya hesabından veda etti.

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Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'ya veda!
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25 Haziran 2022 20:01
Galatasaray ile anlaşan Abdülkerim Bardakcı için kulübü Konyaspor'dan paylaşım geldi.

Yeşil beyazlı ekip, kaptanına sosyal medya hesabından veda etti.

Yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun Kaptan" ifadeleri kullanıldı. 

İşte Konyaspor'un paylaşımı:

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