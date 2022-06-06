Konyaspor'dan 2 transfer birden!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, iki transferi birden açıkladı.
Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün duyurusunda iki futbolcunun da 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
26 yaşındaki Rubert Muric, kanatlarda; 28 yaşındaki Pacivic ise orta alanda forma giyiyor.
Robert Muric
Domagoj Pavicic
Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün duyurusunda iki futbolcunun da 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
26 yaşındaki Rubert Muric, kanatlarda; 28 yaşındaki Pacivic ise orta alanda forma giyiyor.
Robert Muric
Domagoj Pavicic
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