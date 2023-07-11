Konyaspor'da, Yunus Mallı sesleri

Gelecek sezon ilk 6 hedefi olan Konyaspor, Milli oyuncu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da, Yunus Mallı sesleri
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11 Temmuz 2023 11:49
Bir yandan forvet transferi için çalışmalarını sündüren Konyaspor, orta saha takviyesi için de görüşmelere devam ediyor.

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Konyaspor'un bu doğrultuda Yunus Mallı ile temaslara başladığı belirtildi. Son olarak Almanya takımlarından Mainz'da forma giyen ve şu an boşta olan gurbetçi futbolcu ile pazarlıkların olumlu şekilde devam ettiği ve kısa süre içinde kesin anlaşmanın beklendiği kaydedildi.

31 yaşındaki Yunus Mallı'yla maaş konusunda el sıkışılmasına rağmen imza parası için pazarlık yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

YUNUS MALLI KİMDİR

Kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Trabzonspor, Union Berlin, Wolfsburg gibi takımların formasını giyen Yunus Mallı 399 resmi karşılaşmada 69 gol, 46 asist üretti. Yunus Mallı Türkiye A Milli takımında da 25 kez forma giydi.

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