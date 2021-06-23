Konyaspor'da yerli ve genç transfer kararı

Konyaspor'da transfer sessizliği devam ediyor. İlk etapta takıma katmak istediği yerlileri de tecrübeli isimlerden seçmeyi planlayan teknik direktör İlhan Palut, daha sonra Başkan Fatih Özgökçen ve Sportif Direktör Adnan Erkan ile bir görüşme yaparak, "Genç ve gelecek vadeden futbolcular" alınması konusunda fikir birliğine vardı.



Ancak gündemdeki yerlilerin maliyetlerinin çok artması nedeniyle yeni bir oyuncu listesinin hazırlanmasıda gündeme gelebilir.



İlhan Palut, yardımcı antrenörler ve futbolcu izleme komitesi tarafından hazırlanan yeni yerli transfer listesinde gurbetçi ve genç milli oyuncuların da yer aldığı geniş bir havuz oluşturulduğu öğrenildi.



Haber: Konya Postası



