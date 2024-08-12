Konyaspor'da yeniler ilk maçta göz kamaştırdı!

Sezonunun transfer şampiyonu Tümosan Konyaspor, ilk maçta İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile karşılaştı. Yeni kadronun ilk maç performansı merakla beklenirken, kazanılan 3 puanda Pedrinho, Aleksic ve Umut Nayir'ın imzası vardı.



CSKA 1948 takımından gelen Brezilyalı Pedrinho, 90 dakika kaldığı maçta müthiş bir frikiğe imza atarken, diğer iki golün gelişiminde de pay sahibiydi. Ayrıca net bir gol pozisyonundan da yararlanamayan Pedrinho, kullandığı bir başka serbest vuruşta da etkili oldu. 39 kez topla buluşan Brezilyalı, yüzde 67 pas isabeti ile oynadı.



Adana Demirspor'dan gelen Yusuf Erdoğan ise ilk golün atıldığı frikiğin kazanılmasında rol oynarken, hızı ve çevikliği ile dikkat çekti. İlk maçında biraz daha tutuk olan Yusuf, yerini 62.dakika'da bir başka yeni oyuncu Aleksic'e bıraktı. Orta sahaya dinanizm getiren oyuncu, takımının hucüm gücüne katkı sağladı.



Pedrinho'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Adil'in uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Aleksic, Konyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. 28 dakika oyunda kaldığı maçta golle tanışan yıldız oyuncu 20 kez buluştuğu meşin yuvarlağı, 13 kez isabetli kullandı. 3 ikili mücadele kazanan Sırp oyuncu, 4 kez de kaybetti.



İLK MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ



Hücum hattında yıllardır golcü sıkıntısı çeken Tümosan Konyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Umut Nayır ise çok fazla topla buluşamamasına rağmen, kritik dakika 'da attığı şık kafa vuruşu ile galibiyeti getiren isim oldu. Pedrinho'nun Guilherme'ye aktardı topta, kaptanın ceza alanına yaptığı muz tabirindeki ortaya harika bir vuruş yapan genç golcü, Konyaspor'a sezonun ilk maçında galibiyeti getirdi. Umut, golden sonra yerini bir başka yeni transfer Adem'e bıraktı. 89 dakika oyunda kalan Umut, 40 kez topla buluştu. Hava topu hâkimiyeti ile dikkat çeken Umut, 7 hava topunun 6'sını kazandı. 12 kez ikili mücadele kazanan Umut Nayır, yüzde 70 pas isabeti ile oynadı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transferlerden Ufuk Akyol ve Jevtoviç'te gösterdikleri mücadele ile takıma yardımcı oldular. İlk maçta göz kamaştıran yeni oyuncuların, takım içindeki uyumu alkış alırken, Galatasaray karşılaşması öncesi de moralleri yükseltti.





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