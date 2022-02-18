Konyaspor'da tek hedef 3 puan

Ligde son olarak Trabzonspor mağlubiyetiyle yara alan Konyaspor, bu akşam sahasında Kasımpaşa ile çok kritik bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlılar, Zorlu rakibini taraftarı önünde devirerek zirve mücadelesine devam etmek istiyor. Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.



TEK HEDEF 3 PUAN



Konyaspor, 26.hafta müsabakasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile bu akşam kritik bir karşıulaşmaya çıkacak. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Palut'un öğrencileri 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Oynadığı 24 maçta 48 puan toplayan ve lider Tarbzosnpor'un 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Kartal, bu maçtan zaferle ayrılarak puan farkını 9'a indirme istiyor. Konuk Kasımpaşa ise, 28 puanla 14.basamakta yer alıyor. Zorlu haftada lider Trabzonspor'da deplasmanda Alanyaspor iel karşı karşıya gelecek. Öte yandan Anadolu Kartalı, bu sezon iç sahada sadece tek mağlubiyet aldı(Sivasspor 1-0).



(Konya Postası)









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