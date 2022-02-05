Konyaspor'da Robert Muric seferberliği

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Konyaspor, ön libero için Adanaspor'dan Uğurcan Yazgılı, sağ kanat için Antalyaspor'dan Amilton, sol bek için de Rizespor'dan Alberk Koç'u kadrosuna kattı. Özellikle sağ kanat Serdar Gürler'in gidişi sonrasına bu bölgeye çok yönlü bir ismi almak isteyen Yeşil-Beyazlılar, Amilton'un ardından aradığı ismi buldu.



ADI GALATASARAY İLE DE ANILDI



Konya, Hırvatistan ekiplerinden Rijeka'da görev yapan Robert Muric ile yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti. Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 25 yaşındaki futbolcunun imza için Konya'ya getirilmesi bekleniyor. Özellikle teknik direktör İlhan Palut'un; yıldız oyuncunun sağ ve sol kanadın yanı sıra on numarada da görev yapabilmesi sebebiyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediği bildirildi. Adı sezon başında Galatasaray ile de anılan Muric, bu sezon çıktığı 21 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.



Lider Trabzonspor 'un ardından zirve takibini sürdüren Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, şampiyonluk hakkında konuştu. Özgökçen, "Şampiyonluk gibi bir ibareyi kullanmak doğru olmayabilir. Çünkü daha önümüzde 14-15 maç var. Konyaspor ister istemez bir yarışın içinde tabii ki olacaktır" dedi.









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