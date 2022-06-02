Konyaspor'da kale için 2 aday birden

İbrahim Sehic ile forma rekabetine girebilecek bir kaleci arayan Konyaspor, Berke Özer ve Tarık Çetin'i gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da kale için 2 aday birden
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02 Haziran 2022 17:22
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Konyaspor, kaleci transferi için harekete geçti,

Eray ve Erten ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, Sehic ile forma rekabetine girebilecek yerli bir kaleci transfer etmek istiyor. Konyaspor'un listesinde 2-3 isim olduğu ve bu isimlerden birisinin transfer edileceği ifade edildi.

Konyaspor'un kaleci adayları arasında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer ve Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin'in yer aldığı ileri sürüldü.

Öte yandan yeşil-beyazlı ismini sır gibi sakladığı başka bir kaleciyle de yakan temas kurduğu iddia edildi. (Konya Postası)

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