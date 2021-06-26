Konyaspor'da hedef Sekidika

Süper Lig takımlarından Konyaspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralanan Jesse Sekidika'yı tekrar kadroya katmak için harekete geçti.
Geride kalan sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Konyaspor'a gelen ve yarım dönem yeşil-beyazlı formayı giyen Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında da yer almadı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, yönetime sunduğu raporda, "Şartlar uygun olursa kendisiyle yeniden çalışabiliriz" dediği Sekidika, Konyaspor'un gündemine yeniden girdi.
Kaynak: Yeni Konya
Geride kalan sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Konyaspor'a gelen ve yarım dönem yeşil-beyazlı formayı giyen Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında da yer almadı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, yönetime sunduğu raporda, "Şartlar uygun olursa kendisiyle yeniden çalışabiliriz" dediği Sekidika, Konyaspor'un gündemine yeniden girdi.
Kaynak: Yeni Konya