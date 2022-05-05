Konyaspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da hazırlıklar devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da hazırlıklar sürdü
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05 Mayıs 2022 19:43
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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