Konyaspor'da, Hatayspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da, Hatayspor mesaisi sürüyor
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06 Eylül 2022 22:35
Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı.

Isınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışması ile sona erdi.

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