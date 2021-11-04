Konyaspor'da Göztepe mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek Konyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da Göztepe mesaisi sürüyor
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04 Kasım 2021 17:19
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada ısınma ve kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.


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