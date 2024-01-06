Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok!

Konyaspor'da kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Fransız kaleci Paul Bernardoni, Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok!
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06 Ocak 2024 16:31
Konyaspor'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi iki kötü haber birden geldi.

Geçtiğimiz günlerde takımın iki önemli futbolcusu Sokol Cikalleshi ve Fransız kaleci Paul Bernardoni alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti.

KADROYA ALINMADILAR

Oyuncuların bu tavırları sonrası Konyaspor yönetimi, iki ismi de Galatasaray maçı kadrosuna almadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Sokol Cikalleshi bu sezon 8 gol 2 asistle takımın gol yükünü çekiyordu. Kaleci Paul Bernardoni ise bu sezon 17 maçta forma giydi. 

 
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