Konyaspor'da forvet arayışları sürüyor

Konyaspor'da, yeni sezonda sıkıntı yaşamamak adına kadronun güçlendirilmesi konusunda girişimler devam ediyor.



Bugüne kadar 2 orta saha, 2 sağ bek ve 1 sağ kanat transferine imza atan yeşil-beyazlılar, sol bek ile birlikte stoper, forvet ve kaleci transferi için listede yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta başında iki futbolcuyla sözleşme imzalayan Anadolu Kartalı, bu imzaların ardından hafta sonunu sessiz geçirdi.



Yeşil-beyazlılar, diğer mevkilere yapılacak takviyeleri kısa sürede tamamlamak isterken, forvet transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Konyaspor'da forvet transferi için Zenit ile sözleşmesi sona eren Artem Dzyuba ve Genoa forması giyen Mattia Destro isimleri gündeme geldiği iddia edilirken, yönetim tarafından bu futbolcularla ilgili açıklama yapılmadı. Ayrıca Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Senegalli Mame Diouf'un yeşil-beyazlı ekibin gündeme geldiği ancak yüksek ücret istemesi nedeniyle geri adım atıldığı öğrenildi.



Konyaspor, gündemdeki transferleri 18 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.



(YENİ MERAM)



