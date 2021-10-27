Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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27 Ekim 2021 21:45
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada iki grup halinde 8'e 3 topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.


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