Konyaspor'da Emrah Başsan olmadı, rota Serdar Gürler'e döndü

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Emrah Başsan ile pürüzleri gideremeyen Konyaspor, rotasını Antalyasporlu Serdar Gürler'e çevirdi.



Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Emrah Başsan'a teklif götüren yeşil-beyazlılar, oyuncuyla anlaşamadı.



Teknik direktör İlhan Palut'un bir dönem Göztepe'de de birlikte çalıştığı Serdar'ı da takımda görmek istediği belirtildi.



EMRAH İLE ANLAŞILAMADI



Konyaspor, hafta başından bu yana Emrah Başsan ile yakın temas halindeydi. Oyuncuyla küçük pürüzler kalırken, kendisine verilebilecek son rakam teklif edilerek beklenmeye başlanmıştı. Kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu sınırı nedeniyle normalden daha fazla kulüpten teklif alan Başsan, farklı kulüpleri değerlendirmeye aldı. Konyaspor ise rotasını transfer listesindeki diğer oyunculara çevirdi.



Kaynak: Yeni Konya



