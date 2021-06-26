Konyaspor'da Emrah Başsan olmadı, rota Serdar Gürler'e döndü

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kanat transferi için yoğun mesai harcanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da Emrah Başsan olmadı, rota Serdar Gürler'e döndü
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26 Haziran 2021 14:43
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Emrah Başsan ile pürüzleri gideremeyen Konyaspor, rotasını Antalyasporlu Serdar Gürler'e çevirdi.

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Emrah Başsan'a teklif götüren yeşil-beyazlılar, oyuncuyla anlaşamadı.

Teknik direktör İlhan Palut'un bir dönem Göztepe'de de birlikte çalıştığı Serdar'ı da takımda görmek istediği belirtildi.

EMRAH İLE ANLAŞILAMADI

Konyaspor, hafta başından bu yana Emrah Başsan ile yakın temas halindeydi. Oyuncuyla küçük pürüzler kalırken, kendisine verilebilecek son rakam teklif edilerek beklenmeye başlanmıştı. Kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu sınırı nedeniyle normalden daha fazla kulüpten teklif alan Başsan, farklı kulüpleri değerlendirmeye aldı. Konyaspor ise rotasını transfer listesindeki diğer oyunculara çevirdi.

Kaynak: Yeni Konya


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