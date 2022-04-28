Konyaspor'da bir yıldız: Zymer Bytyqi

Konyaspor formasıyla en gollü ikinci dönemini yaşayan Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, kariyerinin en uzun skora katkı yapma serisini Malatyaspor karşısında da sürdürdü.



2020-2021 sezonunun devre arasında Konyaspor'a, Viking takımından transfer olan Bytyqi, futbol kariyerinin en gollü ikinci dönemini yeşil-beyazlı forma altında yaşıyor. Geçen sezon Konyaspor'da 21 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergileyen Bytyqi, bu sezon golcü bir kimliğe büründü.



Söz konusu 2021-2022 sezonunda 32 Süper Lig maçına çıkan 24 yaşındaki kanat, 6 gol atarken, 7 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Bytyqi, ayrıca Konyaspor'un en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.



Öte yandan Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son 18 golün 8'inde pay sahibi olan Bytyqi (4 GOL-4 ASİST), görev yaptığı son 5 maçta ise 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu böylelikle kariyerinin en uzun serisini de yakalamış oldu.



Üst üstte Fenerbahçe, Göztepe ve Rizespor maçlarında gol sevinci yaşayan Kosovalı futbolcu, son oynanan Malatyaspor mücadelesinde ise Ahmed Hassan'ın golünde pası veren oyuncu olmuştu. (Konya Postası/Emre Yavuz)





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