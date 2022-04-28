Konyaspor'da Adil Demirbağ'ın yerine plan kuruldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'un, Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Adil Demirbağ'ın yerine bu haftaki Karagümrük karşılaşmasında Musa Çağıran forma giyecek.



Yeşil-beyazlı takımın son haftalardaki formda ismi Adil Demirbağ, Konyaspor'un Malatyaspor'u deplasmanda 3 golle mağlup ettiği maçta gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle o bölgeye devre arasında transfer yapmayan ve Adil'e forma şansı veren teknik direktör İlhan Palut, Cumartesi günkü kritik maçta 24 yaşındaki oyuncudan faydalanamayacak. 45 yaşındaki teknik patronun Karagümrük müsabakasında asıl mevkisi orta saha olan Musa Çağıran'a formayı vereceği ve deneyimli oyuncuyla özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon bazı maçlarda stoper olarak oynayan ve oldukça başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun da, bu maça özel olarak da kendisini hazırladığı gelen bilgiler arasında.



Yeşil-beyazlı forma ile bu sezon 13 maçta görev alan Musa, gol ve asist katkısı yapmadı. (Konya Postası/ Fatmagül Kızmaz)





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