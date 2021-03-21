Konyaspor, Cikalleshi ile Alanyaspor'un bileğini büktü

Konyaspor

Konyaspor

Konyaspor

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor kozlarını paylaştı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, gelen ortaya iyi yükselen Cikalleshi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdiAlınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 36 yaparken 4 hafta sonra 3 puan aldı. Alanyaspor ise 49 puanda kalarak 3 hafta sonra mağlup oldu.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.MEDAŞ Konya BüyükşehirKoray Gençerler, Serkan Çimen, Samet ÇiçekSehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic (Dk. 59 Milosevic), Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Sekidika (Dk. 85 Adil Demirbağ) , Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Kravets), CikalleshiMarafona, Fatih Aksoy, Tzavellas (Dk. 79 Davidson), Caulker, Moubandje, Umut Güneş (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar)Dk. 13 Cikalleshi (İttifak HoldingDk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding), Dk. 34 Adam Bareiro, Dk. 71 Tzavellas, Dk. 90+1 Salih Uçan, Dk. 90+ 2 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)