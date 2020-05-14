Konyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

İttifak Holding Konyaspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, tedbirlere uyarak antrenmanlara devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Konyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
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14 Mayıs 2020 22:24
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ,koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, gruplar halinde yapılan çabukluk ve top çalışmalarının ardından tamamlandı. 

Yeşil-beyazlı ekip, 15 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

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