Konyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ,koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, gruplar halinde yapılan çabukluk ve top çalışmalarının ardından tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 15 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ,koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, gruplar halinde yapılan çabukluk ve top çalışmalarının ardından tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 15 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın