Konyaspor, bu sezon ilk kez gol yedi

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaptığı 7. maçta ilk kez kalesinde gol gördü.



Ligde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Atakaş Hatayspor ile yaptığı maçlarda kalesini gole kapatan Konya temsilcisi, Galatasaray deplasmanında ilk dakikada topun ağlarına gitmesine engel olamadı.



Yeşil-beyazlılar, maçı 2-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini de yaşadı.



- Konuk takım direkleri geçemedi



Arabam.com Konyaspor'un iki şutu direğe takıldı.



Maçın 23. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasında şutunda savunmadan seken top direkten döndü. 27. dakikada ise Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutta top yine direğe isabet etti.



- Endri Çekici sakatlandı



Konyaspor'da maça etkili başlayan ve 1-1'lik beraberlik golüne imza atan Endri Çekici, sakatlanarak oyundan çıktı.



Mücadelenin 27. dakikasında yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutu direkten dönen Endri Çekici, bu pozisyonda arka adalesinden sakatlandı. Arnavut futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini 31. dakikada Cebrail Karayel'e bıraktı.





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