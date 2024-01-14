Konyaspor: 'Bu durumdan kurtulmalıyız!'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da gençlik gelişim teknik sorumlusu Hakan Ünal, transferlerin ardından istedikleri noktaya çıkacaklarını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ünal, şunları kaydetti:



"2 haftalık genel bir düşüş var. Kaybettiğimiz 2 maç en son Fenerbahçe maçındaki sonuç bizi zor bir duruma soktu. Mental olarak hazırlanmaya çalıştık, kısmen de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlk devre kötü oynamadık. ikinci yarı 65'ten sonra oyundan düştük. Maç berabere bitti. Bu durumdan bir an evvel kurtulmak istiyoruz. Yönetimimiz çalışıyor birkaç transferimiz olacak. O transferlerle Konyaspor'u istediğimiz noktaya çıkaracağımızı düşünüyorum."



