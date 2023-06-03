Konyaspor: 'Bir puanla yetinmek zorundayız'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1- berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un yardımcı antrenörü Branimir Micovic, aldıkları 1 puanla yetinmek zorunda olduklarını söyledi.



Micovic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok pozisyon bulan, 2-3 gol atabilecek bir Konyaspor olduğunu söyledi.



İlk yarı sonlarında yedikleri şansız golle eşitliğin sağlandığını hatırlatan Micovic, "İkinci yarıda da çok net iki pozisyonumuz vardı. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirdik ama bu konuda başarılı olamadık. Daha sonrasında oyun biraz olsun kontrolümüzden çıktı. Bir puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız." dedi.



Bir gazetecinin, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in gördüğü kırmızı karta ilişkin soruya Micovic, "Gerçeği söylemek gerekirse bu konu hakkında düşüncelerim var ama bunu söylemeyeceğim.Takımım ya da ben ceza yiyebilirim. Bu yüzden bu konunun cevabı, bu sorunuzu cevaplamamak oluyor." diye konuştu.





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