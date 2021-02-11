Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Siyah-beyazlı Beşiktaş, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçın kazananı, yarı finalde Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.Ev sahibi Konyaspor'da Alper Uludağ'ın yanı sıra Sehic ve Anicic'in Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor.Beşiktaş'ta Dorukhan, Bilal Ceylan ile Rıdvan Yılmaz bu maçın kadrosunda yer almayacak.Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Kravets, SekidikaUtku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, N'Koudou, CenkBeşiktaş'ın devre arası transferi Cenk Tosun, Konyaspor karşısında forma şansı bekleyecek. Beşiktaş'taki son maçından bu yana 1141 gün geçen Cenk Tosun yeniden siyahbeyazlı formaya kavuşma heyeecanını yaşayacak.İki takımın karşı karşıya geldiği son 10 maçta siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya geldiği son 10 maçın 2'sinde beraberlik yaanırken bu karşılaşmaarın 6'sını siyah beyazlılar kazanmıştı, Konyaspor ise 2 kez gülmüştü.İki bu sezon daha önce 3 kez karşı karşıya gelmişti.Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına çıktığı Süper Lig'in 3. haftasında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş hafta içinde oynanan maçta ise yeşil beyazlı rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.İlhan Palut ilk maçındaKonyaspor'da yaşanan teknik adam değişikliği nedeniyle İlhan Palut, yeşil beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.Geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında yeşil beyazlı takımın başında İsmail Kartal bulunuyordu ancak karşılaşmanın sonrasında yönetim, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.