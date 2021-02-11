Konyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
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11 Şubat 2021 07:38
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Siyah-beyazlı Beşiktaş, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçın kazananı, yarı finalde Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Konyaspor'da Alper Uludağ'ın yanı sıra Sehic ve Anicic'in Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan, Bilal Ceylan ile Rıdvan Yılmaz bu maçın kadrosunda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor
Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Kravets, Sekidika

Beşiktaş
Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, N'Koudou, Cenk



Cenk Tosun maç kadrosunda

Beşiktaş'ın devre arası transferi Cenk Tosun, Konyaspor karşısında forma şansı bekleyecek. Beşiktaş'taki son maçından bu yana 1141 gün geçen Cenk Tosun yeniden siyahbeyazlı formaya kavuşma heyeecanını yaşayacak.

Son 10 maçta Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü

İki takımın karşı karşıya geldiği son 10 maçta siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya geldiği son 10 maçın 2'sinde beraberlik yaanırken bu karşılaşmaarın 6'sını siyah beyazlılar kazanmıştı, Konyaspor ise 2 kez gülmüştü.

Bu sezon 3. kez karşı karşıya

İki bu sezon daha önce 3 kez karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına çıktığı Süper Lig'in 3. haftasında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş hafta içinde oynanan maçta ise yeşil beyazlı rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İlhan Palut ilk maçında

Konyaspor'da yaşanan teknik adam değişikliği nedeniyle İlhan Palut, yeşil beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.

Geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında yeşil beyazlı takımın başında İsmail Kartal bulunuyordu ancak karşılaşmanın sonrasında yönetim, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.



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