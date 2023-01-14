Konyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Konyaspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.Ev sahibi Konyaspor'da kart cezalısı Oğulcan Ülgün kadroda yer almayacak. Kaleci Ibrahim Sehic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.Beşiktaş'ta devre arasında yolların ayrılacağı iddia edilen Montero'nun yanı sıra cezası bulunan Salih Uçan Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal da kadroya dahil edilmeyen diğer isim oldu.Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Bruno Paz, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, DioufMert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Atiba, Josef, Cenk, Gedson, N'Koudou, MulekaBeşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 43. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.