Konyaspor - Beşiktaş maçının yardımcı hakemi değişti!

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın yardımcı hakemi değişti.

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Konyaspor - Beşiktaş maçının yardımcı hakemi değişti!
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26 Aralık 2021 12:08
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında 27 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçın yardımcı hakemi değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekrem Kan'ın kayınpederinin vefatı sebebiyle müsabakada Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

 

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