Konyaspor, Beşiktaş maçında 10 kişi kaldı

Süper Lig'de Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta kırmızı kart çıktı.

Haber; Sporx.com
Konyaspor, Beşiktaş maçında 10 kişi kaldı
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26 Haziran 2020 21:21
Süper Lig'de Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk takım 10 kişi kaldı.

İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, Jeremain Lens'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Orta hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrası kenara gitti pozisyonu izledi. Zorbay Küçük daha sonra Amir Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.

Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'un itirazlarına rağmen karar değişmedi, Amir Hadziahmetovic soyunma odasının yolunu tuttu.



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