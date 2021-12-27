Konyaspor - Beşiktaş maçı için ilk yarı yorumları

Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Konyaspor'un burada olmasının sürpriz olmadığını, mücadele ve taktik anlamında gördük. Rakibe saygı duyuyorlar. Bekleyerek oynamaya çalışıyorlar. Siyahlı oyuncular ile beyazlı oyuncular çok temaslı oynuyorlar. Ayaklara basmalar istem dışı oluyor, çünkü temaslı oynuyorlar. Hakem için de kolay maç değil. O kadar konsantrasyonu yüksek ki iki takımın da. Konyaspor 1'den 3'e gitmeye çalışıyor, Beşiktaş önce 3 puan diyor olmazsa 1. Çok yüksek tempolu, koşucusu çok maç. Son sarı kartta Mete Kalkavan'a küfür etti ama kart doğruydu. Bu ara küfürler de çoğaldı. Beşiktaş öyle 2 gol kaçırdı ki, Konya'nın duran toptan pozisynonları var. Gol yiyen takım çok risk alır. Konyaspor iç sahada 15 maçtır yenilmiyormuş. Beşiktaş daha çok topla oynadı. Larin'in etkinliğini artırması lazım. Rıdvan maç başında gidiyordu. Umut hiç hücuma katılmadı. Ahmet Çalık oynamasa da benzer tipli bir stoper oynuyor. Birbirlerine o kadar çok alışmışlar ki kutu gibi kapanıyorlar. Kenarda Ghezzal'ın etkinliğini Larin'den daha göremedik. İkinci yarı skor tahmini zor.



ÖNDER ÖZEN



Konyaspor oldukça önemli bir takım. Burada olması, Fenerbahçe galibiyeti, bunlar tesadüf değil. Bu maç Can Bozdoğan'a göre bir maç değil. Güven Yalçın'a göre bir maç gibi. Güven Yalçın'ın koşuları, hareketliliği işe yarayabilir.



METİN TEKİN



Konyaspor'un bir teknik direktör oyunu var. 8 oyuncunun geçen seneden olmadı önemli bir olay. Bir oyunu oturtmuşlar. Tebrik etmek lazım. Beşiktaş iki pozisyon buldu ama Türkie Ligi'nde Beşiktaş oyun üstünlüğünü ele almalı. Misyonu bu. İkinci yarı her şeye açık. Önder Karaveli yönetiminde Welinton dışarıda kalmış gibi gözüküyor. Ben burada pek aynı fikirde değilim. Kenan Karaman şanslar da buldu ama değerlendiremedi.



ERMAN TOROĞLU



Beşiktaş'ın Sergen Yalçın zamanındaki dağınık görüntüsü yok. Daha terli toplu bir Beşiktaş izliyorum. Futbolcular sahada daha birlik olmuş. İtirazları bile birlikte yapıyorlar. Daha iyi mücadele ediyorlar.



GÜNTEKİN ONAY



Konya'da Beşiktaş ilk yarıda daha çok topa sahip oldu. Oğuzhan ve Batshuayi ile iki pozisyonu var Beşiktaş'ın. Konyaspor'un ise planladığı gibi gitmiyor maç. Konyaspor genellikle kendi yarı sahasında oynuyor. Beşiktaş iki kez gole yaklaştı. Batshuayi ve Oğuzhan'a Sehic izin vermedi. İlk yarıda temaslı bir oyun oldu. Biraz zaman zaman sertleşti maç. Beşiktaş merkezden deniyor. Oyun orada sıkıştı. Kanatları pek kullanmadı. Sağ kanatta Umut oynuyor, çok hücum yapmadı. Soldan da Rıdvan'ı kullanamadılar. Larin de Rıdvan'ın önünü kapatamadı.



FEYYAZ UÇAR



Soner adam adama Pjanic, Mpoku Josef ile adam adama. Topu kapınca kontraya çıkıyor. Şaşırttı. Konyaspor daha önceki maçlarda oyuna hakim olan, kendi oynamak isteyen bir ekipti. Bugün öncelikle önlem alıyor. Bu da biraz pozisyon olmamasına neden oldu. Karambol dışında pozisyon yok.



Rosier'in yokluğu, kanattaki aktiviteyi etkiledi.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş kendine bir oyun yaratabilir. Oğuzhan, Ghezzal ve Larin'den beklenti olabilir. Josef ve Pjanic rakiplerini çektiği anda boşluklar olabilir. Birebir eşleşmeler ve sert oyun, bir şekilde oyunun dengede gitmesini sağlıyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Kilitlenmiş bir oyun var, orta sahada sıkışmış, çok fazla pozisyonun olmadığı, ikili mücadelelerin fazla olduğu... Bir numaralı sebep Konyaspor'un önlemler alıp, farklı bir formasyonla olması.





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