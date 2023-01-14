Haber Tarihi: 14 Ocak 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 15:52

Konyaspor Beşiktaş izle canlı yayın linki

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda zorlu bir 3 puan mücadelesi veriyor, Konyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlıyor.

Konyaspor Beşiktaş izle canlı yayın linki
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beIN Sports Konyaspor Beşiktaş link! Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş Konya Büyükşehir Belediye MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İki takım arasında 43. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, dış sahada 3 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaş Konyaspor maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Konyaspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İlk 11'ler:

Arabamcom Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert, Welinton, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk



Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.

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Eksikler

Ev sahibi Konyaspor'da kart cezalısı Oğulcan Ülgün kadroda yer almayacak. Kaleci Ibrahim Sehic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş'ta devre arasında yolların ayrılacağı iddia edilen Montero'nun yanı sıra cezası bulunan Salih Uçan Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal da kadroya dahil edilmeyen diğer isim oldu.

 

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