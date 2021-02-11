Konyaspor XI: Eray, Skubic, Ahmet, A. Kerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Beşiktaş XI: Utku, Rosier, Vida, Montero, NSakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic, Cenk Tosun







Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Siyah-beyazlı Beşiktaş, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçın kazananı, yarı finalde Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.İki takımın karşı karşıya geldiği son 10 maçta siyah beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya geldiği son 10 maçın 2'sinde beraberlik yaanırken bu karşılaşmaarın 6'sını siyah beyazlılar kazanmıştı, Konyaspor ise 2 kez gülmüştü.İki bu sezon daha önce 3 kez karşı karşıya gelmişti.Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına çıktığı Süper Lig'in 3. haftasında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş hafta içinde oynanan maçta ise yeşil beyazlı rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Konyaspor'da yaşanan teknik adam değişikliği nedeniyle İlhan Palut, yeşil beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.Geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında yeşil beyazlı takımın başında İsmail Kartal bulunuyordu ancak karşılaşmanın sonrasında yönetim, deneyimli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.