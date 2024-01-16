Konyaspor, Beşiktaş ile transfer masasında

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'e talip oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için girişimlere başladı.
Geçen sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, bu sezon 1 milyon euro bonservisle tekrar siyah beyazlı kulübe geçti.
31 yaşındaki Tayfur, bu sezon 11'i lig olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için girişimlere başladı.
Geçen sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, bu sezon 1 milyon euro bonservisle tekrar siyah beyazlı kulübe geçti.
31 yaşındaki Tayfur, bu sezon 11'i lig olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.