Konyaspor, Beşiktaş ile transfer masasında

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERi - Konyaspor, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için girişimlere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Beşiktaş ile transfer masasında
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16 Ocak 2024 12:19
Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'e talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü transfer etmek için girişimlere başladı.

Geçen sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, bu sezon 1 milyon euro bonservisle tekrar siyah beyazlı kulübe geçti.

31 yaşındaki Tayfur, bu sezon 11'i lig olmak üzere toplam 14 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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