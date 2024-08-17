Konyaspor: ''Becerikli olsak iyi sonuç alabilirdik''

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, takımın oyununun umut vadettiğini belirtti.



Albayrak, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Albayrak, "Kasımpaşa maçında alınan 3 puan vardı. Rakibimizi de iyi tanıyorduk. Galatasaray daha çok geriden oyun kurmayı seven bir takım. Oyunu domine edip topa hakim olmayı seviyor. Biz de buna yönelik değişik bir dizilişle sahaya çıktık." dedi.



Albayrak, geçen haftadan farklı bir dizilişle ve farklı oyuncularla sahaya çıktıklarını ilk yarıda da başarılı olduklarını aktardı.



Rakipten kapacakları toplarla pozisyona girmeyi planladıklarını vurgulayan Albayrak, "Nitekim bazı pozisyonları bu şekilde yakaladık. Topu son buluşturma noktasında biraz daha becerikli olabilsek daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama bu bizim için umut vaat eden bir durum. Takımımız daha çok mücadeleyi ve temaslı oynamayı seviyor. Mücadele gücümüz çok yüksek. Birbirine sahip çıkan bir ekibiz." diyerek sözlerini tamamladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU