Konyaspor başkanından transfer ve kamp açıklaması!

Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz, yarın başlayacak olan yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda 10 futbolcuyla yolların ayrıldıına değinen Korkmaz transfer sürecinede değindi.



İşte Başkan Korkmaz'ın açıklaması;



"Yeni umutlar, yeni hedefler…



Büyük Konyaspor Camiası, Süper Lig'de kaldığımız 26 Mayıs Pazar gününün hemen ertesinde kolları sıvadık. Yönetim kurulumuzda bir daha böylesine acı bir tecrübe yaşamamak adına, neler yapabileceğimizi uzun uzun konuştuk. Planımızı ve rotamızı belirledik. Önümüzdeki ilk hedef, kulübümüze UEFA tarafından verilen transfer yasağını kaldırmaktı.



Transfer tahtasını açmayı başardık



Kısa süre içerisinde Konyaspor'umuzun önündeki en büyük engel olan transfer yasağını kaldırmayı başardık. Konyaspor'umuzun transfer tahtasını açarken her daim yanımızda olan, bizleri asla yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Şehrimizdeki kenetlenmenin, birlik ve beraberliğin mimarı; Konyaspor sevdasına şahit olduğum Uğur Başkanımıza; şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum.



Transfer çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor



Yaptığımız istişareler sonucunda Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile devam kararı aldık. Hemen akabinde ise teknik heyetimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde takımımızdan ayrılacak isimleri belirledik. Konyaspor'umuza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ettiğimiz 10 futbolcumuzla yollarımızı ayırdık. Diğer yandan transfer çalışmalarımıza hız verdik. Şu ana dek üç isimle sözleşme imzaladık ve renklerimize bağladık. Futbol Şubemiz, gece gündüz demeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bütçemize uygun olarak kaliteli, mücadeleci, sahada savaşan ve özellikle aile bağları güçlü kadro kurmayı planlıyoruz.



Kamp dönemi başlıyor



Yeni umutlar ve yeni hedefler diyerek başladığımız bu yolda, takımımız Pazartesi günü toplanacak. Konyaspor'umuz, birinci etap kamp çalışmalarını Kayacık Tesisleri'mizde yapacak. Daha sonra Kayseri'ye gidecek takımımızın üçüncü etap kamp hazırlıklarını ise yurt dışında yapmasını planlıyoruz. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Yaptığımız çalışmalarımız ve tek gayemiz, Konyaspor'umuzun lige hazır olması yönündedir. Takımımız, inşallah verimli kamp dönemi geçirecek ve lige hazır olacaktır.



Değerli Konyaspor Taraftarı;



Bildiğiniz gibi 1 Temmuz Pazartesi günü kombine genel satışlarımız başlayacak. Takımımızı asla yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. Bu sezon güzel bir sinerji ve birlikteliğe ihtiyacımız olacak. Sizler tribünde, takımımız sahada, biz yönetim kurulu olarak her alanda terimizin son damlasına kadar mücadelemizi vereceğiz. Unutmayalım ki, Konya şehri olarak kenetlendiğimizde aşamayacağımız engel yok!"





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU