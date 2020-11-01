Konyaspor - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde geride kalan 6 maç sonunda Başakşehir 7 puan toplarken Konyaspor 5 maça çıktı ve 6 puan almayı başardı.
İki takımın eksikleri
Konyaspor'da Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Amir Hadziahmetovic, Artem Kravets, Uğur Demirok maç kadrosunda yer alamayacak.
Başakşehir cephesinde Caiçara, Mahmut Tekdemir, Chadli, Azubuike, Uğur Uçar, Muhammed Şengezer sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan 1 isim de kadroda olmayacak.
Muhtemel 11'ler
Konyaspor
Ibrahim Sehic
Skubic
Ahmet Çalık
Abdülkerim Bardakçı
Guilherme
Jevtovic
Musa Çağıran
Milosevic
Farouk Miya
Ömer Ali
Chikalleshi
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Epureanu
Skrtel
Bolingoli
Mehmet Topal
İrfan Can Kahveci
Edin Visca
Deniz Türüç
Demba Ba
Enzo Crivelli
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde geride kalan 6 maç sonunda Başakşehir 7 puan toplarken Konyaspor 5 maça çıktı ve 6 puan almayı başardı.
İki takımın eksikleri
Konyaspor'da Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Amir Hadziahmetovic, Artem Kravets, Uğur Demirok maç kadrosunda yer alamayacak.
Başakşehir cephesinde Caiçara, Mahmut Tekdemir, Chadli, Azubuike, Uğur Uçar, Muhammed Şengezer sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan 1 isim de kadroda olmayacak.
Muhtemel 11'ler
Konyaspor
Ibrahim Sehic
Skubic
Ahmet Çalık
Abdülkerim Bardakçı
Guilherme
Jevtovic
Musa Çağıran
Milosevic
Farouk Miya
Ömer Ali
Chikalleshi
Başakşehir
Mert Günok
Rafael
Epureanu
Skrtel
Bolingoli
Mehmet Topal
İrfan Can Kahveci
Edin Visca
Deniz Türüç
Demba Ba
Enzo Crivelli