Konyaspor ayrılığı resmileştirdi

💥İlhan Palut: "İstanbul'daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da 'Başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var' dediler. Benim başarım ortadadır." pic.twitter.com/rH4XX4srlB



— Sporx (@sporx) January 17, 2023