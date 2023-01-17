Konyaspor ayrılığı resmileştirdi

Arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor ayrılığı resmileştirdi
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17 Ocak 2023 12:54
Konyaspor, İlhan Palut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "TEŞEKKÜRLER İLHAN PALUT! Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz " denildi.

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