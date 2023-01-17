Konyaspor ayrılığı resmileştirdi

Konyaspor, İlhan Palut ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada, "TEŞEKKÜRLER İLHAN PALUT! Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz " denildi.
Açıklamada, "TEŞEKKÜRLER İLHAN PALUT! Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz " denildi.
💥İlhan Palut: "İstanbul'daydım. Beni çağırdılar. Ben takımla ve futbolcularla ilgili bir sorun olduğunu sandım. Ama yolları ayırdığımızı söylediler. Sebep olarak da 'Başarıdan yana sorun yok, şehir uyuşmazlığı var' dediler. Benim başarım ortadadır." pic.twitter.com/rH4XX4srlB
— Sporx (@sporx) January 17, 2023
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