'Konyaspor asla küme düşmeyecek!'

Süper Lig'de üst üste 3 maçta kazanamayan ve ligin 30. haftasına düşme hattında giren İttifak Holding Konyaspor, iç sahada Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada aldığı 3 puanla kümede kalma yarışında umutlandı.



Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Rizespor karşılaşması için "6 puan değerinde bir maç" nitelendirmesinde bulunanların olduğunu ifade eden Öten, "Aslında Çaykur Rizespor maçı bizim için 6 puandan da öte önemi olan bir maçtı. Takımın son zamanlarda düşme hattında olması ve bunun vermiş olduğu moral bozukluğu ile takımın öz güvenini yakalaması açısından kesinlikle 3 puan almalıydık. 6 puanlık bir maçtı ancak bize göre daha da büyük artıları oldu." diye konuştu.



Ligin alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmalarının neredeyse tamamının Konyaspor lehine sonuçlandığını belirten Öten, uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünün camiayı umutlandırdığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Takımımız gerçekten 90 dakika mücadelesini hiç bırakmadı. Tabii oyun olarak eleştirilebilir ancak rakip takım Konya'ya özellikle kazanmak ya da en azından beraberlik için gelmiş. Bunun için de neredeyse takımın tamamı defans halindeydi. O defansı yarıp gol bulabilmek kolay değildi. Ama sonuçta 90+4'te bir penaltı kazandık. Bugüne kadar bu dakikalarda hep biz şansızlık yaşardık. Bu bizim için bir şans oldu. Tabii Allah korusun bu penaltıyı değerlendirememek de vardı. O zaman çok büyük hayal kırıklığı yaşardık. Şükür penaltıyı değerlendirerek 3 puanı aldık ve puanımız da 30 oldu. Hiçbir şey tabii ki bitmiş değil, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çaykur Rizespor maçını unutup onun öz güveniyle devam edip Gaziantep FK maçına çıkacağız."



"Gaziantep'ten puan ya da puanlarla döneceğiz"



Öten, Gaziantep FK maçına odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu haftaki maç önemliydi. Ancak şöyle bir nitelendirmede bulunuyorum: Ligin en altındaki 3 sıra yoğun bakım ünitesi gibi. Şimdi biz oradan çıktık. Ama tabii ki oraya her an dönme ihtimalimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



Hem teknik ekip hem de oyuncuların rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Öten, "İnşallah bu bilinçle Gaziantep'ten de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Çünkü takımımız almış olduğu bu öz güven, moral ve motivasyonla bunu tekrar başaracaktır." dedi.



"Sonu iyi olacak"



Ligin geri kalan maçların tamamının çok zorlu geçeceğini ifade eden Öten şunları kaydetti:



"Ama artık bu saatten sonra rakip değil sizin nasıl oynayacağınız önemlidir. Eğer bir takımın içerisine o ruh geldiyse ki, biz yönetim olarak son güne kadar söyledik ve hala da söylüyoruz; bu takım asla küme düşmeyecek. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz de buna inandı. Sonu iyi olacak. Belki bu sene dediğimiz gibi, taraftarımıza o güzel atmosferi veremedik ama tüm dünyada malumunuz bir pandemi süreci yaşanıyor. Maçlar bu yüzden seyircisiz oynanıyor. Bu da maçları zevksiz, renksiz kılıyor. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatıp Süper Lig'de kalarak önümüzdeki yıllarda yaşanan bu acı tecrübelerden de ders çıkararak çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz."



İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasına, 30 puanla düşme hattının üzerinde 15. sırada girdi.



