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Konyaspor aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala istediği performansı sergileyemeyen ve alt sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, forvete takviye yapmak istiyor.

Konyaspor aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu
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20 Aralık 2017 08:49
Forvet transferi için düğmeye basan Konyaspor'da ilk hedef Başakşehir'de istediği kadar forma şansı bulamayan Mehmet Batdal.

Eze, Evouna ve Ezekiel ile yollarını ayırma kararı alan Atiker Konyaspor'da forvete yapılacak takviye konusunda hedef için girişimler başladı

Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in ardında kalan tecrübeli forvet için şimdiden girişimlere başlayan Yeşil-Beyazlı yönetimin Başakşehir'in kapısını çaldığı bildirildi.

Mehmet Özdilek'in çok istediği golcüyle de anlaşma zemini aranıyor

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