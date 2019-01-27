Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle hangi kanalda? Konyaspor Antalya saat kaçta?

Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 19. haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında oynanacak Konyaspor-Antalyaspor maçı naklen yayınlanacak.
27 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor-Antalyaspor maçı 27 Ocak Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
Kayserispor 1-1 Bursaspor
Göztepe 0-1 Galatasaray27 OCAK PAZAR
Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor
Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor
Sivasspor 19:00 Trabzonspor28 OCAK PAZARTESİ
Ankaragücü 20:00 Alanyaspor
Başakşehir 20:00 Kasımpaşa
Fenerbahçe 20:00 Yeni MalatyasporSÜPER LİG PUAN DURUMU
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe 20:30 Göztepe 2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor
Kasımpaşa 16:00 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Ankaragücü
Alanyaspro 19:00 Galatasaray 3 ŞUBAT PAZAR
Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 16:00 Başakşehir
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş 4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR
26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...