Konyaspor anlaşmaya vardı: Çağdaş Atan!

Konyaspor'da Samsunspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yeşil-beyazlı yönetim ayrılık sonrasında en son Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.



Yönetim, Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmelerde büyük yol kat etti ve son aşamaya geldi. Genç teknik direktör ile kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.



Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.



45 yaşıdaki çalıştırıcı 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.



