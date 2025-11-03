03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-166'
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-061'
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
1-078'

Konyaspor anlaşmaya vardı: Çağdaş Atan!

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmasının ardından son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

calendar 03 Kasım 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor'da Samsunspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yeşil-beyazlı yönetim ayrılık sonrasında en son Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Yönetim, Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmelerde büyük yol kat etti ve son aşamaya geldi. Genç teknik direktör ile kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.

Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.

45 yaşıdaki çalıştırıcı 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
