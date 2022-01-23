Konyaspor, Altay'ı yıktı ve zirve takibini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.



Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.



Altay'da Pinares, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 45 puanla 2. sırada yer aldı. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altay ise 18 puanla 19. sırada yer buldu.



İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Altay ise Göztepe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 13. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Soner Dikmen'in kaleye doğru gönderdiği top yandan dışarı gitti.



31. dakikada sol kanatta ceza sahası dışı çapraz pozisyonda topla buluşan Bytqi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı.



43. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Pinares'in şutunda top, kaleci Sehic'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Ahmed Rayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle kornere gitti.



45+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere attı.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.



66. dakikada Bytyqi'nin kaleye göndermek istediği topa Pinares'in elle müdahale ettiğine karar veren hakem Abdulkadir Bitigen, Pinares'i sarı kartla cezalandırdı. İlk sarı kartını 19. dakikada gören Pinares, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun dışarıda olduğuna hükmeden Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, topu filelere gönderdi: 0-1



80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



85. dakikada sol kanattan Ahmed Hassan'ın şutunda top direğe çarpıp yandan auta çıktı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok



Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça (Dk. 90+1 Özgür Özkaya), Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Ceyhun Gülselam (Dk. 73 Deniz Kadah), Rodriguez (Dk. 61 Thiam), Pinares, Ahmed Rayan (Dk. 73 Bamba)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün), Adil Demirbağ (Dk. 29 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 64 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan



Gol: Dk. 68 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 66 Pinares (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 53 Kappel (Altay), Dk. 82 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)





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