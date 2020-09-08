Konyaspor Ali Turan ile yolları ayırdı

Atiker Konyaspor, uzun süredir formasını giyen ve kaptanlık da yapan Ali Turan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
Konyaspor Ali Turan ile yolları ayırdı
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08 Eylül 2020 23:48
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli stoper Ali Turan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleri kullanıldı.



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