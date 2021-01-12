Konyaspor açıkladı: 'Beşiktaş'tan teklif aldık'

Konyaspor Sportif Direktörüiçin Beşiktaş'tan teklif aldıklarını açıkladı.Siyah-beyazlı takımın takas teklifini kabul etmediklerini söyleyen yönetici, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Abdülkerim için yöneticiler bazında bir görüşme oldu Beşiktaş ile. Teklifi yeterli bulmadık. Abdülkerim, Konya'da en iyi dönemini yaşarken, yeteneklerini en üst seviyede gösterirken katkısının olacağını düşünüyoruz.." dedi.Konyaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar başka takımlarda kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı, bu sezon 15 maçta görev aldı. Sol ayaklı olması ve pozisyon bilgisi ile öne çıkan oyuncu, 3 de asist yaptı.