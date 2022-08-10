Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren arabam.com Konyaspor'un gündemine son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Ucle Ikpeazu'nun geldiği öğrenildi.



Yeşil-beyazlı yönetim listesindeki oyuncularla temaslarını sürdürürken, forvet hattına kaliteli gol yükünü çekecek bir oyuncu almak için titiz davranıyor. Ajansspor'un haberine göre bu noktada bir çok isim ile görüşmeler yapan Konyaspor yönetimin son olarak İngiltere ikinci lig oyuncusu Ucle Ikpeazu'yu gündemine aldığı kaydedildi.



İngiltere 2. Lig ekibi Middlesbrough Kulübünde forma giyen 1.90 boyundaki santrafor, 13 maçta 3 gollük performans sergiledi.



2024 yaşına kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki sağ ayaklı Ucle'nin güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak dikkat çekiyor.





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