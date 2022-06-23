Konyaspor'a Kosta Rikalı stoper

(HAKİMİYET)





stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Listesindeki oyuncularla görüşmelerini sıklaştıran Yeşil-beyazlı kulüp son olarak ABD'detakımında forma giyengündemine aldığı kaydedildi.Gelecek sezon 3 Kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor'da stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Listesindeki oyuncularla görüşmelerini sıklaştıran Yeşil-beyazlı kulüp son olarak ABD'detakımında forma giyen Francisco Calvo'yu gündemine aldığı kaydedildi.Konyaspor kurmaylarının oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşma sağlanması halinde futbolcunun Konyaspor'a imza atabileceği iddia edildi.Amerika'da bu sezon 13 maçta forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.